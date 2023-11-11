Hizbullah Lideri İsrail'in Arkasında ABD Olduğunu Söyledi

İsrail bunu da yaptı. El Şifa Hastanesini fosfor bombasıyla vurdu. İsrail savaş uçakları hastanenin ameliyathane bölümünü dahi bombaladı. Hastanedeki çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.



İsrail, son 24 saatte 6 hastane veya çevresini vurdu.



Hamas İsrail'in hastanelere saldırmasından ABD'yi sorumlu tuttu ve Birleşmiş Milletler'i derhal müdahale etmeye çağırdı.



Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'un kuzeyinde İsrail askerlerinin saklandığı bir evi vurdu.



Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de ABD güçlerinin konuşlandığı Harab Cir Havaalanı'ndaki üssüne de İHA'lı saldırı düzenlendi.



Lübnan Hizbullah'ı ise İsrail'in Gazze ve Lübnan'da sivillere yönelik saldırılarına cevap olarak İsrail ordusuna ait iki askeri noktayı hedef aldığını duyurdu.

Lübnan Hizbullah'ı Lideri Hasan Nasrallah Şehitler Günü'nde Konuştu

Nasrallah, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde sivillerin bombalanmasının sadece intikam olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.



Hizbullah lideri İsrail'in insanlık dışı eylemleriyle Filistinlilere bölge halklarına "İsrail'e karşı direnmeyin" mesajı verdiğini söyledi.



Nasrallah, İsrail'in arkasında ABD olduğunu ve insanlığa karşı işlenen suçlardan ABD'nin sorumlu olduğunu belirtti.



Riyad'daki zirveye de değinen Lübnan Hizbullah'ı lideri Nasrallah, Riyad'da toplanan 57 İslam ve Arap ülkesinin tek vücut olup savaşın durması için çağrı yapması gerektiğini söyledi. Bu ülkelerin sınır kapılarını açabilmesi gerektiğinin altını çizdi. Hizbullah lideri, "Filistinlilerin onlardan istediği Amerika'ya karşı durmaları ve bu savaşı durdurmalarıdır" dedi.



Nasrallah, İsrail'in Gazze'de verdiği kayıpların sayısı açıkladıklarından çok daha fazla olduğunu belirtti.