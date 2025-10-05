Hizbullah lideri Kasım: "Trump'ın Gazze planı tehlikelerle dolu, Amerikan giysili bir proje"

Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze için açıkladığı ateşkes planına tepki gösterdi.

Kasım, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Hizbullah’ın önde gelen isimlerinden Nebil Kavuk ile Suheyl el-Huseyni’nin ölüm yıl dönümü dolayısıyla yaptığı görüntülü konuşmada bölgedeki gelişmelere değindi.

DİRENİŞİ GÜÇSÜZ BIRAKMAYI AMAÇLIYOR

Trump’ın planını “tehlikelerle dolu” sözleriyle tanımlayan Kasım, “Plan tamamen İsrail’in lehine değiştirildi. İsrail güvenliği kontrol edecek, grupları silahsızlandıracak, bölgeyi uluslararası yönetime bırakacak ve Filistinlilerin yönetim yetkisini ortadan kaldıracak. Bu, direnişi güçsüz bırakmayı amaçlıyor” ifadelerini kullandı.

Kasım, planı “İsrail’in beş ilkesine uygun, Amerikan giysili bir proje” olarak nitelendirdi. Planın, İsrail’in uluslararası imajını düzeltmeye yönelik zamanlamayla açıklandığını belirterek, Filistin direnişinin teslim olmayacağını vurguladı.

“Direnişin büyük fedakarlığı ve kararlılığı meyvelerini verecek. Arap ülkeleri direnişe baskı yapmamalı, uluslararası ve halk desteğinden faydalanmalı” diyen Kasım, Hamas ve diğer Filistinli grupların da son söz sahibi olduklarını kaydetti.

İsrail’in saldırısına maruz kalan Küresel Sumud Filosu’na da değinen Kasım, dünyanın dört bir yanından gelen aktivistlerin Filistinlilerin yanında yer almasının “güçlü bir etki” oluşturduğunu söyledi.

LÜBNAN FIRTINANIN ORTASINDA

Kasım ayrıca, “Büyük İsrail” projesi kapsamında Lübnan ve tüm bölgenin hedef alındığını belirterek, bölge ülkelerini bu tehlikeye karşı mücadeleye çağırdı. Lübnan’ı “fırtınanın ortasında” olarak nitelendiren Kasım, “Askeri üstünlüklerine rağmen inanç ve direniş irademiz sayesinde düşmanın planlarını engelledik. Teslimiyet yol açar, direniş ise korur” ifadelerini kullandı.

Lübnan hükümetine de seslenen Kasım, egemenliğin geri kazanılmasının öncelik olması gerektiğini, İsrail’in saldırılarının durdurulması, yeniden imar ve kalkınmaya ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi. Kasım ayrıca seçim yasasının adil temsil esasına göre düzenlenmesi çağrısında bulundu.