Hizbullah, Lübnan'da ateşkesi kabul etmeyen İsrail'e karşı meşru saldırılarına devam etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Lübnan’ı diplomasi masasının dışında tutan ve bölgeyi ateşe atan saldırgan tutumu, sahada sert bir direnişle karşılık buldu

Lübnan’ın güneyinde vatan savunmasını sürdüren direniş güçleri, işgal ordusunun zırhlı kapasitesine yönelik imha operasyonlarına bir yenisini ekledi. Taybe-Deyr Siryan güzergahında pusuya düşürülen işgalci bir Merkava tankı doğrudan isabetle hurdaya ayrılırken; Şema, Raşaf ve Merkeba hattında ilerlemeye çalışan Siyonist unsurlar ağır ateş altına alındı. Özellikle Bint Cubeyl ilçesinde, sivil yerleşimleri tehdit ederek çarşı bölgesine sızmaya çalışan bir İsrail zırhlı aracı, direnişçilerin yakın mesafeden gerçekleştirdiği patlayıcı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Sahadaki sıcak temaslarda işgal askerlerinin ağır kayıplar verdiği ve operasyonel kabiliyetlerinin sekteye uğratıldığı bildiriliyor.

SİYONİST YERLEŞİMLERDE SİREN SESLERİ DİNMİYOR

Netanyahu hükümetinin savaşı yayma politikası, İsrail’in kuzeyinde derin bir güvenlik zafiyetine yol açtı. Hizbullah, gün boyu düzenlediği sistematik saldırılarla işgal altındaki topraklarda yer alan Kiryat Şimona, Metula, Misgav Am ve Nehariye kenti dahil 12 farklı merkezi hedef aldı. Gün içerisinde gerçekleştirilen en az 35 ayrı saldırıda, askeri tahkimatlar ve lojistik merkezler vurulurken, Tel Aviv yönetiminin halkına vadettiği güvenlik illüzyonu bir kez daha yerle bir edildi. Direniş kanadından yapılan açıklamada, işgalci güçler Lübnan topraklarından tamamen çekilene ve vahşet sona erene kadar hiçbir noktanın güvende olmayacağı teyit edildi.

NETANYAHU’NUN ‘SAVAŞ LOBİSİ’ DİPLOMASİNİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL

Bölgedeki gerilimin ana kaynağı olarak görülen Netanyahu yönetimi, ABD ve İran arasında sağlanan geçici mutabakatı sabote ederek Lübnan sahasını savaş bataklığında tutmaya devam ediyor. Uluslararası hukuku ve barış çağrılarını kibirle reddeden Tel Aviv, Lübnan’ın güneyini işgal etme hayalleriyle sivil katliamlarını sürdürürken, sahadaki direnişin bu yayılmacı emellere ördüğü çelikten duvar her geçen gün daha da tahkim ediliyor. Diplomasiyi askeri zorbalıkla tıkamaya çalışan işgal rejiminin, sahada aldığı bu ağır darbelerin ardından Washington hattında nasıl bir savunma pozisyonuna geçeceği ise merak konusu.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiBornova Belediye Başkanı Ömer Eşki tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiSiyaset
Putin, Pasykalya Bayramı'nda ateşkes olacağını duyurduPutin, Pasykalya Bayramı'nda ateşkes olacağını duyurduDünya
ABD'de İsrail antipatisi tüm zamanların en yüksek seviyesinde ölçüldüABD'de İsrail antipatisi tüm zamanların en yüksek seviyesinde ölçüldüDünya

Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
MHP'nin 2028 için ittifak şartı: Türkiye, Rusya, Çin (TRÇ) iş birliği
Pakistan: "İsrail Lübnan’da soykırım yapıyor"
Soykırımcı Netanyahu Lübnan ile müzakereyi reddetti
Süreci baltalamak isteyenlere fırsat verilmemesi vurgusu
'Yönetiminde yeni bir aşamaya gireceğiz'
Çağrı Bey Sondaj Gemisi Somali'de
Vatan Partisi Lideri Perinçek'ten Ankaralılar Derneğine ziyaret
'Ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz'
Çarpıcı anket: Avrupalılar ABD'yi tehdit olarak görüyor
Çok Okunanlar
Hizbullah, Lübnan'da ateşkesi kabul etmeyen İsrail'e karşı meşru saldırılarına devam etti Hizbullah, Lübnan'da ateşkesi kabul etmeyen İsrail'e karşı meşru saldırılarına devam etti
Cannes Film Festivali’nde üç ortak TRT yapımı film altın palmiye için yarışacak Cannes Film Festivali’nde üç ortak TRT yapımı film altın palmiye için yarışacak
Pakistan: "İsrail Lübnan’da soykırım yapıyor" Pakistan: "İsrail Lübnan’da soykırım yapıyor"
MHP'nin 2028 için ittifak şartı: Türkiye, Rusya, Çin (TRÇ) iş birliği MHP'nin 2028 için ittifak şartı: Türkiye, Rusya, Çin (TRÇ) iş birliği
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?