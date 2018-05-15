Bölgedeki İran güçlerini bahane eden İsrail'in Suriye'ye yönelik füzeli saldırısına ilişkin Hizbullah hareketinden açıklama geldi. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Suriye'yi hedef alan İsrail füzelerine karşılık olarak, siyonistlerin işgal ettiği Golan Tepelerine operasyon düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'le aratan gerileme ilişkin açıklama yaptı.Nasrallah geçen hafta İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yönelik füze saldırısının İsrail'in Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılara karşılık olduğunu söyledi."Kirzde yeni bir evreye girildi" diyen Hizbullah Lideri, saldırıda Golan Tepeleri'ne 55 füze gönderildiğini belirtti.Hizbullah lideri İsrail'i uyardı, Suriye ve müttefiklerini saldırılara karşı korumaya devam edeceklerinin altını çizdi.İsrail ordusu geçen hafta Golan Tepeleri'ne yönelik saldırıyı Suriye'deki İran güçlerinin yaptığını iddia etmişti.İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.İç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden, topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve askeri noktalara saldırılar düzenliyor.İsrail'in Şam'daki askeri üslere yaptığı füze saldırısının amacı, Suriye'nin güneyinden PKK'ya yeni bir koridor oluşturmak.Türk Ordusu'nun müdahalesiyle Suriye'nin kuzeyinde koridor oluşturumayan Amerika ve İsrail, Golan tepelerinden çölleri birleştirmek ve PKK'ya yeni bir koridor açmak istiyor.