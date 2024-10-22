Hizbullah, Tel Aviv'i vurdu! Çok sayıda füze atıldı

Hizbullah, İsrail’in Tel Aviv kentine ve ülkenin kuzeyindeki yerleşimleri vurdu. Yemen Silahlı Kuvvetleri de Tel Aviv’deki bir askeri üssü hipersonik balistik füzeyle hedef aldı. İsrail ise Suriye’nin başkenti Şam’a hava saldırısı düzenledi, Lübnan’da ise iki hastaneyi vurdu.

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Hizbullah, Tel Aviv'i vurdu! Çok sayıda füze atıldı
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Hizbullah, İsrail’in Tel Aviv kentini füzelerle vurdu. Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv çevresindeki İsrail Askeri İstihbarat Birimi 8200'e bağlı Glilot Üssü'nün füze salvosuyla bombalandı.

Hizbullah yine Tel Aviv’deki Taa Askeri Sanayi Şirketi’ni de vurdu. Hizbullah ayrıca İsrail’in kuzeyindeki çok sayıda İsrail yerleşimi hedef aldı. İsrail yerleşimleri roket ve top atışlarıyla vuruldu.

Tel Aviv’i hedef alan yalnızca Hizbullah olmadı. Yemen Silahlı Kuvvetleri de Tel Aviv’in Yafa bölgesinde bir askeri üssü hipersonik balistik füzeyle hedef aldı.

Öte yandan İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’a hava saldırısı düzenledi. İsrail Mezze Mahallesi’nde bir araca saldırdı.

İsrail ayrıca Lübnan’daki saldırılarını genişletti. İsrail Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ve Cebel Lübnan bölgesinde iki hastaneyi hedef aldı.

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