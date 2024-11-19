Hizbullah ve Lübnan ateşkesi kabul etti iddiası

Yetkilinin iddiasına göre, Lübnan, ateşkes önerisine ilişkin yazılı yanıtını dün ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne iletti. Konuyla ilgili detay vermekten kaçınan yetkili, "Lübnan, ateşkes önerisine ilişkin yorumlarını olumlu bir atmosferde sundu" dedi.

'ATEŞKESİN BAŞARISI İSRAİL'E BAĞLI'

Lübnanlı yetkili, 2006'daki Hizbullah-İsrail savaşını sona erdiren 1701 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararına atıfta bulunarak, "Sunduğumuz tüm yorumlar, 1701 sayılı (BM) kararına tüm hükümleriyle tam bağlı olduğumuzu teyit ediyor" dedi. Yetkili ayrıca, ateşkesin başarısının "artık İsrail'e bağlı olduğunu" belirterek, İsrail'in çözüm istememesi halinde "100 sorun çıkarabileceğini" söyledi.

BIDEN'IN DANIŞMANI BEYRUT'TA

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Hizbullah ve İsrail arasında süren ateşkes görüşmeleri için Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldi. Siyasi kaynaklardan alınan bilgilere göre, Hochstein'in, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Necib Mikati ile bir araya gelerek ateşkes anlaşmasını görüşmesi bekleniyor.

HOCHSTEIN'İN ÇANTALARINA İNCELEME

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Hochstein, Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na indikten sonra, çantaları havalimanında uygulanan prosedürler doğrultusunda kapsamlı bir incelemeye tabi tutuldu.