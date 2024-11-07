Hizbullah yeni füzesini tanıttı

İsrail’in karadan ilerlemesine izin vermeyen Hizbullah, Siyonist rejime karşı yeni silahlarını kullanmaya başladı.



O silahlardan biri olarak Fatih-110 füzesi Hizbullah tarafından kamuoyuna tanıtıldı. Konuyla ilgili bir video yayınlayan Hizbullah, füzenin 500 kilogram ağırlığında savaş başlığı taşıdığını ve menzilinin 300 kilometre olduğunu duyurdu.



8 buçuk metre uzunluğundaki füze 10 metre hassasiyetle belirlenen hedefleri vurabiliyor.



Diğer yandan Hizbullah, İsrail’de vurulan noktalara ait görüntülerle yeni bir video yayınladı. Videoda, Şehit Hasan Nasrallah’ın konuşması ve “Geri dönemeyeceksiniz” sloganı yer aldı.



Hizbullah Operasyon odası da sürece dair yeni bilgiler verdi. 1 Kasım’da başlatılan “Hayber” Operasyonları kapsamında Elindeki imkanlarla İsrail’de 5 bin kilometrekarelik alanda, 145 kilometre derinlikte operasyonlar düzenleyebildiğini belirtti.



Açıklamada İsrailli yerleşimcilere dair de uyarılar yapıldı. Yerleşim birimlerinden ayrılmaları konusunda uyarılar yapan Hizbullah, buralarda askeri merkezler bulunduğu ve hedef alınacağı bildirildi.

Öte yandan Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım da Hasan Nasrallah’ın vefatının 40’ıncı yıl dönümü kapsamında videolu mesaj yayınladı. İsrail’in saldırganlığını tek durduracak noktanın saha olduğunu bildiren Kasım, “İsrail saldırılarının bedelini ödeyecek. Netanyahu'ya sahada kazanan değil kaybeden olduğunu tam olarak anlatacağız.” dedi. Bu açıklamaların ardından 7 Kasım'da Hizbullah, kara operasyonu için toplanan İsrail askeri birliklerini roket salvolarıyla hedef aldı.

Bu arada Beyrut havalimanına hava saldırısı düzenleyen İsrail’de de sokaklar yine hareketliydi. Netanyahu karşıtlarının başlattığı gösteride eylemciler ile polisler arasında arbede yaşandı. Bir de İsrail askerlerine ait olduğu belirtilen bir görüntü sosyal medyada yayınlandı. Askerlerin sivil itaatsizlik yaptığı iddia edildi.