Hizbullah'ın yeni lideri belli mi oldu?

Hizbullah, Lübnan'ın Beyrut kentinde İsrail'in haince katlettiği Seyyid Hasan Nasrallah'ın yerine hareketin yürütme konseyi başkanı Haşim Safiyuddin'in seçildiğine ilişkin haberleri yalanladı.

Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, "Genel Sekreterimizin (Nasrallah) şehadetinden sonra Hizbullah liderliğindeki organizasyonel prosedürlere ilişkin bazı medya kuruluşlarında dolaşan haberlerin hiçbir şekilde alakasız olduğunu açıklığa kavuşturmak istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hareketin liderliğinin bu konudaki çalışmalarının sürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Hizbullah liderliği tarafından bu konuda resmi bir açıklama yapılmadıkça bu yöndeki haberlere itibar edilmemesi" çağrısı yapıldı.

SEYYİD HAŞİM SAFİYUDDİN KİMDİR?

Safiyuddin'in Nasrallah'ın başa geçtiği 1992 yılından iki yıl sonra 1994 yılından bu yana örgütün liderliği için yetiştirildiği biliniyor.

Safiyuddin, Lübnan'da Hizbullah kurulduğunda henüz 18 yaşındaydı.

1964 yılında Lübnan'ın Deir Qanun Al Nahhar şehrinde doğan Haşim Safiyuddin'in aynı zamanda şehit Hasan Nasrallah'ın kuzeni... Lübnan'ın tanınmış ailelerinden birine mensup olan Safiyuddin, gençliğinde İran'ın Kum şehrindeki İlim Havzası'nda din eğitimi aldı. Bu durum Hizbullah'ın eski liderlerinden farklılığını ortaya koydu. Önceki liderler Irak'taki Necef İlim Havzası'nda dini eğitimlerini almışlardı. Bu arada Safiyuddin'in Necef İlim Havzası'na katılacağı ancak o yıllarda İran-Irak savaşının yaşanması nedeniyle Necef'teki şiddetli çatışmalardan dolayı bölgeye gidemediği ve Kım'daki ilahiyat okuluna gittiği öğrenildi.

Hizbullah'ın önceki liderleri Abbas el-Musavi, Subhi et-Tufeyli ve Hasan Nasrallah'tı.

Örgüt içinde bugüne kadar şehit Nasrallah'ın stratejik kararları alırken Haşim Safiyuddin'in günlük operasyonları ve mali işleri yönettiği ifade ediliyor. Hizbullah’ın yürütme kurulu başkanı olarak siyasi işleri de denetleyen Safiyuddin, ayrıca Hizbullah'ın askeri operasyonlarını yöneten Cihat Konseyi’nde de yer aldı.

İran basınında çıkan haberlere göre, Nasrallah 2008 yılında vekalet vasiyetini açıklayarak Safiyuddin'i halef olarak seçti.

ABD'NİN TERÖR LİSTESİNDE

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 2017 yılında "Hizbullah’ın operasyonlarına dahil olması, İsrail ve Batı hedeflerine yönelik saldırıların planlanmasındaki rolü" gerekçesiyle Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist ilan edilen Safiyuddin, kamuoyuna yaptığı açıklamalarla çoğunlukla askeri duruşunu ve Filistin davasına olan bağlılığını yansıtıyor.

KASIM SÜLEYMANİ AYRINTISI

Öte yandan Safiyuddin'in oğlu Seyyid Rıza Haşim Safiyuddin 2020 yılında İran Kudüs Gücü Komutanı Şehit Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani evli olduğu öğrenildi. Kardeşi Abdullah Safiyuddin'in de Hizbullah’ın İran temsilcisi olarak görev yaptığı ifade edildi.

İsrail'e bölye tepki gösterdi

Safiyuddin, İsrail'in Gazze'de başlattığı katliama varan saldırılarından bir gün sonra 8 Ekim 2023'te Beyrut'un Dahiye semtinde HAMAS'a destek eylemlerinde konuşmuştu. Safiyuddin, "İsrail istihbaratının çöküşünün Filistin direnişinin birçok seviyede üstünlük sağladığı anlamına geldiğini" belirtmişti. Safiyuddin, İsrail ile HAMAS arasındaki çatışmalarda Hizbullah'ın "tarafsız olmadığını" vurgulayarak, "Sorumluluğun, ümmetin tarafsız kalmamasını gerektirdiğine" kaydetti.