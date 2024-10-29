Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kimdir?

Hizbullah’ın yeni liderini belli oldu.



Hizbullah Şura Konseyi, Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım'ı yeni Genel Sekreter olarak seçti.



Naim Kasım’ı 1991 yılında silahlı hareketin o zamanki Genel Sekreteri Abbas el-Musavi Genel Sekreter Yardımcısı olarak atadı.



Beyrut'ta 1953 yılında dünyaya gelen Kasım, 30 yıldan uzun süredir Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden biri.



Kasım, Hasan Nasrallah'ın 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlenen İsrail hava saldırısında öldürülmesinin ardından televizyondan açıklama yapan ilk Hizbullah üst düzey yöneticisi idi.



Kasım, 30 Eylül'de yaptığı açıklamada, Nasrallah’ın yerine "en erken fırsatta" bir halef seçeceğini ve Filistinlilerle dayanışma içinde İsrail'e karşı mücadeleye devam edileceğini açıklamıştı.