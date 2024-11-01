Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe! Kara saldırısının bilançosu açıklandı

İsrail, ekim ayında Lübnan’a karşı başlattığı kara saldrısında ağır darbe almaya devam ediyor.

İsrail’in Güney Lübnan’da aldığı darbe Hizbullah’ın açıkladığı bilanço raporuna yansıdı. Kara saldırısına dair verileri açıklayan Hizbullah, aralarında subayların da olduğu 95’ten fazla İsrail askerinin öldürüldüğü duyurdu. Bine yakın İsrail askerinin de yaralandığı bilgisi verildi.

Hizbullah ayrıca, 42 Merkava, 4 askeri buldozer, 2 Hummer aracı, birer adet zırhlı personel taşıyıcı ve kamyonu imha ettiğini belirtti. Bunların yanı sıra 3 adet Hermes 450 ve 2 adet Hermes 900 tipi İsrail İHA’sının da düşürüldüğü kaydedildi.

Hizbullah, bu verilere İsrail içlerine yönelik düzenlenen İHA, füze ve roket operasyonlarından kaynaklanan can kaybı ve hasarı kapsamadığını vurguladı.

Açıklamada, “Düşman güçleri hedef alınma korkusuyla Mühacitlerin karşısında hareket etmekten ve mevzilenmekten kaçınıyor” denildi. Hizbullah ayrıca, İsrail askerlerinin geceleri sınır köylerine sızıp, insanların evlerini ve alt yapısını tahrip ettikten sonra geri çekildiklerini bildirdi.

Operasyon odasının açıklamasında, karada ilerleme sağlayamayan İsrail’in düzenlediği hava bombardımanlarına rağmen, cepheye ikmal hatlarında kesinti olmadığı vurguladı.