Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı

Hizbullah'ın İsrail'e karşı saldırıları sürüyor. Hizbullah son olarak, Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerini, İsrail kuzeyinde de 2 askeri üssü hedef aldığını duyurdu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı
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Orta Doğu'da İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah arasında yaşanan gerilimli süreç devam ediyor. Hizbullah'ın İsrail'e yönelik güçlü saldırıları da sürüyor.

Son olarak düzenlenen yeni saldırılarla ilgili Hizbullah'tan açıklama yapıldı. Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Merkeba beldesinde çok sayıda füzeyle bir grup İsrail askerinin hedef alındığı kaydedildi. İsrail'in kuzeyindeki Beria üssünde de askerlerin çok sayıda füzeyle vurulduğu aktarıldı.

Taberiye Gölünün batısındaki Şimşon Üssünün de çok sayıda füzeyle hedef alındığı, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentine de füzelerle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 448 kişi öldü, 11 bin 472 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürülmüştü.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 461 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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