Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı: "Hamaney’in intikamı için yapıldı"

Lübnan’dan İsrail’e düzenlenen füze saldırılarını Hizbullah üstlendi. Saldırıların, İran’ın öldürülen dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in intikamı için yapıldığı açıklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı: "Hamaney’in intikamı için yapıldı"
Yayınlanma:

Lübnan merkezli Hizbullah, Lübnan’dan İsrail’e yapılan füze saldırılarını üstlendi. Beyrut kaynaklı haberlerde, saldırıların İran’ın öldürülen dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in intikamı için yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, Hayfa’nın güneyindeki bir İsrail füze savunma sisteminin hedef alındığı belirtilirken, bu eylemin İsrail’e “işgal altındaki Lübnan topraklarından çekilmesi için bir uyarı olduğu” ifade edildi. Böylece Hizbullah, 27 Kasım 2024’te ABD ve Fransa’nın arabuluculuğunda varılan Lübnan-İsrail ateşkesinden bu yana İsrail’e ilk kez saldırı düzenlediğini doğrulamış oldu.

KUZEYDE SİRENLER ÇALDI

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, Lübnan’dan fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzey kesimlerinde sirenlerin çaldığı bildirildi. 

Ali Laricani: Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere etmeyeceğizAli Laricani: Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere etmeyeceğizGündem
İran Devrim Muhafızları: İsrail’in “TAD” radar sistemi BAE’de imha edildiİran Devrim Muhafızları: İsrail’in “TAD” radar sistemi BAE’de imha edildiGündem
hizbullah lübnan israil Füze saldırısı
Günün Manşetleri
"Hamaney’in intikamı için yapıldı"
“ABD ile müzakere etmeyeceğiz.”
560 ABD askeri öldü ya da yaralandı
“Bu kavga haysiyet ve hürriyet kavgasıdır”
"Bu yol sahipsiz kalmayacak"
Çiftçi: ''Türkiye-İran sınırında sıra dışı hareketlilik yok''
Vatan Partisi lideri Perinçek’ten Hamaney mesajı
Yüzyılın Konut Projesi 2-8 Mart kura takvimi açıklandı
TCDD 2025 yılında 60 gar ve istasyonu yeniledi
Gümrük Muhafaza ekiplerinden 3 ayrı uyuşturucu operasyonu
Çok Okunanlar
Güncel altın fiyatları: 2 Mart Pazartesi gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları: 2 Mart Pazartesi gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
2 Mart Pazartesi akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? 2 Mart Pazartesi akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
“ABD ile müzakere etmeyeceğiz.” “ABD ile müzakere etmeyeceğiz.”
"Hamaney’in intikamı için yapıldı" "Hamaney’in intikamı için yapıldı"
Kayseri'de deprem oldu Kayseri'de deprem oldu