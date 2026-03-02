Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı: "Hamaney’in intikamı için yapıldı"

Lübnan merkezli Hizbullah, Lübnan’dan İsrail’e yapılan füze saldırılarını üstlendi. Beyrut kaynaklı haberlerde, saldırıların İran’ın öldürülen dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in intikamı için yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, Hayfa’nın güneyindeki bir İsrail füze savunma sisteminin hedef alındığı belirtilirken, bu eylemin İsrail’e “işgal altındaki Lübnan topraklarından çekilmesi için bir uyarı olduğu” ifade edildi. Böylece Hizbullah, 27 Kasım 2024’te ABD ve Fransa’nın arabuluculuğunda varılan Lübnan-İsrail ateşkesinden bu yana İsrail’e ilk kez saldırı düzenlediğini doğrulamış oldu.

KUZEYDE SİRENLER ÇALDI

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, Lübnan’dan fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzey kesimlerinde sirenlerin çaldığı bildirildi.