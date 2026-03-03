Hizbullah'tan İsrail'e füze ve İHA saldırısı: Lübnan cephesinde çatışmalar şiddetleniyor

ABD ile İsrail'in İran'a karşı sürdürdüğü savaş, Lübnan cephesini de hareketlendirdi. Hizbullah, pazartesi gününü salıya bağlayan gece İsrail'e yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirdi. Bu eylem, Kasım 2024'te ilan edilen sözde ateşkesin ardından Lübnan direnişinin düzenlediği ikinci saldırı olarak kayıtlara geçti.

STRATEJİK ÜSLERE KAMİKAZE İHA VE FÜZELER

Hizbullah'ın yayımladığı bildiride, İsrail’in kuzey bölgesindeki hava operasyonlarını yöneten ve izleyen stratejik Miron Hava Kontrol Üssü'nün bir kamikaze İHA sürüsü ile hedef alındığı belirtildi. Saldırı sonucunda, üs içerisinde yer alan bir radar sisteminin ve ana komuta binasının doğrudan vurulduğunun teyit edildiği açıklandı.

Direniş, sabahın ilk saatlerinde saldırı menzilini genişleterek eylemlerini sürdürdü. Bu kapsamda İsrail’in kuzeyindeki en büyük hava üslerinden biri olan Ramat David’deki radar mevkileri ve kontrol odaları kamikaze İHA'larla hedef alındı. İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde konuşlu 210. Hapshan Tümeni Karargahı (Nafah Üssü), yoğun bir füze salvosuyla vuruldu.

Saldırıların ardından Hizbullah tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Karşılıksız saldırı dönemi sona ermiştir. Saldırganlığı durdurmak için mevcut tüm etkili ve sert yöntemler kullanılacaktır."

İSRAİL'DEN KARŞI HAVA OPERASYONU

Saldırıların ardından İsrail ordusu, gönderilen füze ve İHA'ların “bir kısmının” hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu. İsrail Hava Kuvvetleri, Hizbullah'ın misillemesinin ardından Lübnan’daki hedeflere yönelik "geniş çaplı" bir hava harekatı başlattığını bildirdi.

Gece boyu devam eden İsrail bombardımanlarında, Hizbullah’a ait Al-Nour radyosu ve Al-Manar televizyon kanalının binalarının doğrudan hedef alındığı aktarıldı.

60 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in son iki gün içinde Lübnan'ın güneyi ve başkent Beyrut'un banliyölerine düzenlediği saldırılarda en az 60 kişi yaşamını yitirdi. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, pazartesi günü yaptığı açıklamada geniş çaplı bir kara harekatının sinyalini vererek, Lübnan'a yönelik saldırıların günlerce hatta daha uzun sürebileceğini belirtti.

Ülke basınına yansıyan haberler, kara harekatı hazırlıklarını destekler nitelikte. İsrail ordusunun, Lübnan’ın güneyinde kontrol altında tuttuğu beş karakolun daha iç kesimlerine asker sevk etmeye başladığı bildirildi.