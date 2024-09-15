Hizbullah'tan İsrail'e gözdağı! Savaşla karşılık vereceklerini duyurdu

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun savaş tehdidinden korkmadıklarını ve bu tehdidin kendilerini Gazze'ye destek vermekten de alıkoymayacağını dile getirdi. Naim Kasım, "İsrail savaş açarsa biz de savaşla karşılık veririz" dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Hizbullah'tan İsrail'e gözdağı! Savaşla karşılık vereceklerini duyurdu
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Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen törende açıklamalardaa bulundu. Lübnan haber ajansı NNA'ya göre Kasım, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, kuzey cephesindeki saldırıları genişletme kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Netanyahu'nun savaş tehdidinden korkmadıklarını ve bu tehdidin kendilerini Gazze'ye destek vermekten de alıkoymayacağını dile getiren Kasım şöyle devam etti:

"Savaş açma planımız yok çünkü bunun bir faydası olacağını düşünmüyoruz ama İsrail savaş açarsa buna savaşla karşılık veririz ve kayıplar bizim için de onlar için de çok büyük olur. İsrailliler, kuzeydeki bir savaşın, bölgede evlerini terk eden 100 bin kişiyi geri getireceğini zannediyorsa şimdiden söyleyelim, yüzbinlerce kişinin daha uzun vadeli göçüne hazır olsunlar. Kuzeydekilerin evlerine dönmesinin, Gazze savaşının sona ermesinden başka yolu yok."

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, Gazze savaşı devam ettiği sürece Lübnan cephesinde de saldırıların süreceğini, İsrail'in saldırılarının artması ve özellikle de sivillerin hedef alınması durumunda saldırıların da artacağını kaydetti.

Kanal 13 televizyonunun internet sitesindeki haberinde, Netanyahu'nun, 12 Eylül’de, kuzey cephesindeki gerilimi görüşmek üzere düzenlenen stratejik bir toplantıda, İsrail'in "kuzey cephesinde geniş kapsamlı ve güçlü bir operasyon yapma niyetinde olduğunu" ifade ettiği iddia edilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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