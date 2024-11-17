Hizbullah'tan İsrail'e operasyon

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki 5 askeri üsse füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Mert Sagit Mert Sagit
Hizbullah'tan İsrail'e operasyon
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Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa Teknik Üssü, Hayfa Donanma Üssü, Stella Maris Deniz Üssü ve Tirat Carmel Üssü’nün yanı sıra Hayfa’nın güneydoğusunda Lübnan sınırına 40 kilometre uzaklıktaki gaz tesisinin bulunduğu Nesher Üssü’ne füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, Nesher Üssü'nün ilk kez bombalandığı ifade edildi.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, "Lübnan topraklarından Hayfa kentine doğru yaklaşık 10 roket atışı tespit edildiğini, bu roketlerden bazılarının doğrudan binalara isabet ederek büyük hasara yol açtığını" duyurdu.

Ayrıca İsrail ordusu, "Lübnan'dan Hayfa Körfezi ve Celil bölgesine yaklaşık 45 roket atışı yapıldığını açıkladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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