Hizbullah'tan İsrail'e yeni operasyon

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'nin dünyanın gözü önünde katliamlarına devam eden İsrail'e karşı mücadelesi devam ediyor. Lübnan Hizbullah'ı birçok İsrail noktasına operasyon düzenledi.

Hizbullah'tan İsrail'e yeni operasyon

Lübnan Hizbullah Hareketi, İsrail'e yönelik operasyonların gerçekleştirilmesinin yanı sıra, işgalci İsrail güçlerini Suriye'nin Şebaa Çiftlikleri bölgesindeki birkaç işgal altındaki tarla bölgesinde hedef aldığını da duyurdu.

Hizbullah'ın bir başka eyleminde, işgal altındaki Kuzey Filistin'deki Zera'iyye üssünün de roket saldırısı ile hedef alındığı duyuruldu. Aynı zamanda Kuzey Filistin'deki işgal altındaki Malikiyye yerleşim bölgesi de Hizbullah'ın katyuşa roketlerinin ateşi altında kalmaktan kurtulmadı.

Hizbullah bu husustaki açıklamalarında şunları da belirtti: "Siyonist Rejim İsrail askerlerinin içinde bulunduğu bir binayı Kefryuval'daki yerleşim bölgesinde hedef aldık."

Bu Lübnan direniş grubu ayrıca Beit Haylel'deki El Sahl Tugayı Karargahı'nı da "Falak 2" füzeleriyle hedef aldığını duyurdu.

Ayrıca, işgal altındaki Kuzey Filistin'deki El Celil bölgesinde iki anti zırh roket atışı geniş kapsamlı bir yangına neden oldu.

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# israil # lübnan # hizbullah
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