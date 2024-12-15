Hizbullah'tan Suriye açıklaması

Suriye’deki gelişmelerle ilgili değerlendirmeler yapan Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, İsrail'e karşı düşman olduğu için Beşar Esad hükümetini desteklediklerini söyledi.



“Şimdi hükümetin yeni güçlerin eline geçtiğini görüyoruz ve bu güçlerin pozisyonlarını net bir şekilde açıklamalarını bekliyoruz.” diyen Kasım, “Suriye'deki yeni sistemin düşman İsrail'le ilişkilerin normalleşmesi yönünde gitmeyeceğini umuyoruz” ifadelerini kullandı.



Hizbullah lideri Naim Kasım, “Siyonist rejimin yeni Ortadoğu projesinin Lübnan kapısından uygulanmasını” engellediklerini söyledi.



Suriye'den gelen askeri tedarik yolunu kaybettiklerini ifade eden Kasım, "bu durumun küçük bir detay olduğu ve değişebileceği" belirtti.



İsrail'in suçlarını ABD'nin desteğiyle işlediğini söyleyen Kasım, İsrail ile çatışmalarda çok sayıda kayıp verdiklerini duyurdu.



Kasım, Hizbullah'ın bir sonraki aşamadaki programını ateşkes anlaşmasını Litani Nehri'nin güneyinde uygulamak olarak açıkladı.