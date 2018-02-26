ABD’nin Chicago kentinde Hocalı Katliamı'nın 26. yılı nedeniyle protesto gösterisi düzenlendi.

ABD’nin Chicago kentinde Hocalı Katliamı'nın 26. yılı nedeniyle protesto gösterisi düzenlendi.



Michigan Caddesi üzerinde gerçekleşen gösteride Ermenistan'ın Hocalı'da gerçekleştirdiği katliam ve Karabağ işgali protesto edildi.







Türkiye, Azerbaycan ve ABD bayraklarının taşındığı gösteriye, ABD'de yaşayan Azerbaycan vatandaşlarının yanı sıra Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda Türk katıldı.



"Ermenistan uluslararası yasaları ihlal ediyor"

"Ermenistan uluslararası yasaları ihlal ediyor", "Hocalı için adalet istiyoruz", "Ermeni askerleri Azerbaycandan çık" ve "Arşivlerinizi açamazsınız çünkü yalanlara dayanıyor" şeklinde pankartlar açılan gösteride, "Hocalı için ne istiyoruz? Adalet. Ne zaman istiyoruz? Şimdi" ve "Karabağ Azerbaycan'ındır, Azerbaycan'ın kalacaktır." şeklinde sloganlar atıldı.







Gösteriye bazı Başkonsolosluk çalışanlarıyla katılarak destek veren Acar, "100 yıl öncesinden soykırım uydurmaya çalışanların ellerine fırsat geçirdiklerinde neler yapabileceklerinin kanıtıdır Hocalı. Yitirdiğimiz 613 canı rahmetle anıyor Azeri kardeşlerimizin acısını biz de içimizde yaşıyoruz." dedi.



Amerikalıların da ilgi gösterdiği gösteri olaysız sona erdi.