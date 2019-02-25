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Hocalı katliamının 27. yılı

25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece Ermeni güçleri Hocalı'ya girdi. Çocuk, kadın, genç, yaşlı 613 kişi katledildi. İnsanlık tarihi için kara bir sayfa olan Hocalı Katliamı'nda yaşamını yitirenler, katliamın 27'inci yıldönümünde Kars'ta anıldı

Hocalı katliamının 27. yılı

26 Şubat 1992 sabahı Azerbaycan halkı kara bir güne uyandı. 27 yıl önce Ermeni kuvvetleri dünyanın gözü önünde Hocalı'da katliam yaptı.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan 11 bin nüfuslu Hocalı'da, 106'sı kadın, 63'ü çocuk, 70'i yaşlı 613 Azerbaycan Türkü katledildi, bin 275'i esir alındı.

Türk Dünyası, tarihinin en acı olaylarından birini yaşarken, Batı katliamı seyretti.

Aradan geçen çeyrek asra rağmen 150 kişinin akıbeti hâlâ bilinmiyor.

Hocalı Katliamı'nda yaşamında yitirenler, katliamın 27'inci yıldönümünde Kars'ta anıldı.

Vatan Partisi Kars İl Başkanlığı'nca, Haydar Aliyev anıtı önünde düzenlenen törende konuşan Kars Belediye Başkanı Tuncay Mutluer, "katliamı unutmadık, unutturmayacağız" dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #hocalı #katliam #Azerbaycan
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