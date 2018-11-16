Hollanda, ortak bir Avrupa ordusu kurulmasına karşı çıkıyor. Hollanda Savunma Bakanı, Macron ve Merkel'in Avrupa ordusu vizyonunu 'çok uçuk' diye nitelendirdi.

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, Avrupa ordusu kurulması önerisini reddetti, NATO vurgusu yaptı.



Bakan Bijleveld, mecliste yaptığı konuşmada, Fransa ve Almanya'nın ortak Avrupa ordusu vizyonunu 'çok uçuk' ifadesiyle nitelendirdi.



Hollandalı Bakan, Avrupa ordusunu, egemenlik tartışmasından dolayı istemediklerini belirtti.



"Bizi kendi ordumuz ilgilendiriyor. Bizim ülke olarak tek bir ordumuz var." vurgusu yapan Bijleveld, "Ordumuz gerektiği zaman NATO ve Avrupa Birliği ile birlikte çalışır fakat bunlara bağlı değildir. Bizim ordumuz NATO'nun operasyonlarına dahil olur ancak buna biz karar veririz." diye konuştu.



Avrupa Birliği'nin savunma alanında iş birliğinden yana olduğunu savunan Bijleveld, böyle bir iş birliğinin NATO'yu da güçlendireceğini söyledi.



ulusal.com.tr