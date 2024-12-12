Hollanda bankalarından evde nakit tutun çağrısı

Hollanda’da bankalar, artan jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle halka önemli bir tavsiyede bulunmaya hazırlanıyor. Bankalar, olası kriz senaryolarına karşı vatandaşların acil durumlar için evde nakit bulundurmalarını öneriyor.

Sude İnak Sude İnak
Hollanda bankalarından evde nakit tutun çağrısı
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Hollanda basınında yer alan habere göre, Hollanda Bankalar Birliği noel tatili dönemi sonrasında yapacağı toplantıda, gerilimlerin artığı bir dönemde siber saldırı gibi bir nedenle ödeme altyapısında yaşanabilecek olası sorunları görüşecek.

Toplantının ardından Hollanda Bankalar Birliği, dünyadaki jeopolitik gerginliğin artması nedeniyle ilk defa halka evde nakit tutma tavsiyesinde bulunacak.

Bu konuda yapılacak görüşmelere tüketiciler birliği, yaşlı örgütleri, ödemeler birliği gibi çeşitli sosyal gruplar da dahil edilecek. Toplantıda olası bir sorunda ne kadar nakit miktarına ve hangi para kupürlerine ihtiyaç duyulacağı çalışılacak.

Ayrıca, ödeme altyapılarında sorun yaşanması halinde mali işlemlerin nasıl yapılabileceği de ele alınacak.

Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, daha önce yaptığı açıklamada, Hollanda'nın Rusya tehdidine karşı hazırlıklı olması gerektiğini, bu nedenle halkının evinde her zaman bir miktar nakit bulundurması gerektiğini belirtmişti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hollanda Sigortacılar Birliği ise, evde yüksek miktarda nakit bulundurmanın hırsızlık riskini artırabileceği uyarısında bulundu.

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