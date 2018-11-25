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Hollanda'da burs eylemi

Hollanda'da öğrencilerin eylemi vardı. Karşılıksız bursların kaldırılması, eğitim burslarında kesintilere gidilmesi ülkede tepkilere neden oldu.

Hollanda'da burs eylemi

Öğrenciler sokaklara çıktı, karşılıksız bursların kaldırılmasını protesto etti.

Ulusal Öğrenci Sendikaları Konfederasyonu ve öğrenci vakıflarının çağrısıyla çok sayıda öğrenci, Lange Voorhout Meydanında toplandı.

Öğrenciler eylemde "Borç sistemini kaldır", "Diploma almak, emekli olana kadar borç ödemek demek",  "Eğitim bir haktır ayrıcalık değil" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Öğrenciler, Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı binasına yürüdü.

Eğitim almak için borç batağına girenlerin haklarını aramak için gösteri düzenlediklerini söyleyen öğrenciler, zengin fakir ayrımı yapılmaması gerektiğini söyledi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Hollanda
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