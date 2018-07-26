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Hollanda'da fetö okuluna destek

Hollanda, FETÖ okuluna sahip çıktı. Çok sayıda öğrenci kaybederek normal şartlarda bu yıl kapanması gereken okula daha büyük bir bina tahsis edildi. Öğrenci sayısını tamamlaması için de 4 yıl süre verildi.

Hollanda'da fetö okuluna destek

Hollanda'da faaliyet yürüten FETÖ'ye bağlı bir okul tepkilere neden oldu.

Cosmicus-İmpuls İlkokulu, Amsterdam kentinde bulunuyor. Azalan öğrenci sayısı nedeniyle bu yıl kapanması gerekiyordu. Belediye resmi rakamlara göre sadece 103 öğrencisi olan okula yaklaşık 400 öğrenci kapasiteli geçici bir bina tahsis etti.

Hatta Amsterdan Belediyesi, okulun kalıcı olması için gereken 195 öğrenci sayısına ulaşması için de 2022'ye kadar süre tanıdı.

Öğrenci sayısını artırmak için çeşitli vaatlerde bulunan okul yönetimi, semt sakinlerine de çocuklarını FETÖ okuluna vermeleri için mektup yolladı.

Amsterdam Belediyesi Eğitim Bölümü Sözcüsü Peter Paul Ekker, bazı gerekçelerle okula 4 yıl süre tanıdıklarını söyledi. 

Darbe girişimi sonrası iki kızını okuldan alan Ayşe Konuksever, tepkisini dile getiridi.

Konuksever,çocuklarını almak isteyen ailelere de baskı yapıldığını iddia etti.

Hollanda'da FETÖ bağlı daha birçok okul bulunuyor.

Etiketler; #Hollanda
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