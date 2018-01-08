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Hollanda'da mülteci kamplarında ceza uygulaması

Hollanda Savcılığı, Ter Apel ve Musselkanaal kentlerindeki kamplarda yaşayan mültecilere verilen kamu hizmeti cezalarının yaşadıkları kampta uygulanacağını bildirdi.

Hollanda'da mülteci kamplarında ceza uygulaması

Hollanda Savcılığı, Ter Apel ve Musselkanaal kentlerindeki kamplarda yaşayan mültecilere verilen kamu hizmeti cezalarının yaşadıkları kampta uygulanacağını bildirdi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, kamp alanında veya dışarıda kötü muamele, hırsızlık, hakaret ve tehdit gibi suç işleyen mültecilere yaşadıkları kampta kamu hizmeti cezası verileceği belirtildi.

Açıklamada, altı ay sürecek pilot uygulama ile kampta yaşayan diğer mültecilerin işlenen suçun cezasız kalmayacağını görmelerini ve cezanın caydırıcı olmasının hedeflendiği kaydedildi.

Savcılık, altı ay sonunda uygulamanın başarılı olup olmadığını değerlendirecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #mülteci kampı #kamu hizmeti cezası #Hollanda #ceza uygulaması
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