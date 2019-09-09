Hollanda'da silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı
Hollanda'da bir eve yapılan silahlı saldırıda 1 yetişkin erkek ile iki çocuk hayatını kaybetti. Hollanda medyası evde bir polisin yaşadığını duyurdu. Saldırıyla ilgili araştırma sürüyor.
DÜNYA 09.09.2019, 23:12 10.09.2019, 15:19
Hollanda'nın Dordrecht kentinde silahlı saldırı sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Rotterdam polisince yapılan yazılı açıklamada, Dordrecht'in Heimerstein Sokağı'nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.
Kamu yayın kuruluşu NOS'ta yer alan haberde saldırının aile dramı olduğu kaydedildi.
Evde gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir yetişkin erkek ile 2 çocuğun ölü bulunduğu bildirildi. Ağır yaralı olan bir kadının ise hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Saldırının gerçekleştirildiği evde bir polisin yaşadığı aktarılan haberde, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekinin sevk edildiği belirtildi.
ulusal.com.tr
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P