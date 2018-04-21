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Hollanda'dan Erdoğan'a: Seçim kampanyası için ülkemize gelme!

Avusturya Başbakanı Kurz'un ardından Hollanda Başbakanı Rutte de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'li bakanlara 'Seçim propagandası için ülkemize gelmeyin' dedi

Hollanda'dan Erdoğan'a: Seçim kampanyası için ülkemize gelme!

Başkanlık referandumu dönemi Avrupa ile yaşanan gerilimin ayak sesleri şimdiden gelmeye başladı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Tayyip Erdoğan ve AKP'li bakanların 24 Haziran'daki erken baskın seçim kapsamında ülkesinde propaganda yapmasına karşı çıktı. Rutte, seçim propagandasının ülkesinde kamu düzeni için tehdit oluşturacağını söyledi.

Dün de Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, 24 Haziran seçimleri öncesi Türklere yönelik siyasi kampanyalara izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da Türk hükümet üyelerinin Avusturya’da da seçim çalışmaları yapacaklarını ve bunun Avusturya’da kargaşaya yol açacağını belirterek, “Bu tür seçim çalışmalarının ülkemizde yapılmasına tümüyle karşıyım ve yasaklanması taraftarıyım” demişti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Hollanda #ı Rutte de #avusturya #Kurz
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