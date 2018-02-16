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Hollanda'dan krizi tırmandıracak hamle!

Hollanda, Ankara büyükelçisini geri çekmesinin ardından tansiyonu yükseltecek bir adım daha atıyor. Hollanda parlamentosu, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımaya hazırlanıyor.

Hollanda'dan krizi tırmandıracak hamle!

Geçen hafta Ankara'daki büyükelçisini resmi olarak geri çeken Hollanda, 1915'teki Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanımaya hazırlanıyor.

Haber BBC Türkçe'de yer aldı. Koalisyon ortağı Hıristiyan Birliği tarafından gündeme getirilen öneriye, hükümeti oluşturan diğer üç partinin de destek verdiği belirtildi.

Milletvekili Joel Voordewind yaptığı açıklamada, parlamentoda çoğunluğunun 1915'de yaşanan olayların "soykırım" olarak tanınmasından yana olduğunu belirtti.

Hollanda parlamentosu, hükümetten 24 Nisan'daki sözde "soykırım anması" için Ermenistan'ın başkenti Erivan'a ilk kez bakan düzeyinde temsilci göndermesini de istiyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Ermeni olaylarını #1915 olayları #Hollanda parlamentosu #Hollanda Ankara büyükelçisi #hollanda kriz #Hollanda
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