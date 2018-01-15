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Hollanda'dan Rus bombardıman uçağı açıklaması

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, bugün Kuzey Denizi üzerinde uçuş yapan uzun menzilli iki Rus bombardıman uçağının provokasyon amacı güttüğünü belirtti.

Hollanda'dan Rus bombardıman uçağı açıklaması

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, bugün Kuzey Denizi üzerinde uçuş yapan uzun menzilli iki Rus bombardıman uçağının provokasyon amacı güttüğünü belirtti.

Hollanda basınında çıkan haberlere göre, Rus uçaklarının, korkutmak ve kışkırtmak için Kuzey Denizi üzerinde uçtuğunu dile getiren Bijleveld, "Bu durum, doğudan gelen tehlikenin biraz daha arttığının göstergesidir. Biz onları bu yüzden gözlemliyoruz". dedi.

Alarm sisteminin iyi çalıştığını ve endişelenmediğini belirten Bijleveld, "Rus bombardıman uçaklarını gözledik, takip ettik ve gereken müdahaleyi yaptık." ifadesini kullandı.

Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetlerinin yazılı açıklamasında, Belçika ordusuna ait iki F-16 uçağının Kuzey Denizi üzerinde uçuş yapan uzun menzilli iki Rus bombardıman uçağını engellediği bildirilmişti.

"Hızlı Reaksiyon Alarmı" sistemi uyarınca Belçika, Hollanda ve Lüksemburg hava sahalarını Hollanda ile dönüşümlü olarak koruma görevini üstlenen Belçika hava kuvvetlerinin perşembe günü Florennes ve Kleine-Brogel askeri üslerinde göreve başladığı kaydedildi.

Bu görev çerçevesinde, Belçikalı F-16 uçakları acil bir durum olması halinde birkaç dakika içinde müdahaleye hazır hale gelebiliyor. Askeri üslerdeki F-16 uçakları, teşhis edilemeyen uçak ve hava araçlarına karşı hazır hale getirilmek için bekletiliyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #savunma bakanı #Hollanda #Hızlı Reaksiyon Alarmı #F16 #Belçika #Ank Bijleveld
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