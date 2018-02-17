Hollanda, Türkiye ile yeni bir krizin kapısını araladı. Büyükelçisini çekerek Türkiye ile diplomatik ilişkilerini askıya alan Hollanda'da, parlamentonun alt kanadı 1915 tehcirini "Sözde Ermeni Soykırımı" olarak tanıyarak, skandal bir karara imza attı.

Türkiye ile diplomatik ilişkilerini askıya alan Hollanda, skandal bir karara imza attı.



Parlamentonun alt kanadı, 1915 tehcirini "Sözde Ermeni Soykırımı" olarak tanıdı.



Hollanda parlamentosunun alt kanadında konuyla ilgili iki karar tasarısı kabul edildi. Kararlardan birinde sözde soykırımın tanındığı, diğerinde ise Ermenistan'da 24 Nisan'da düzenlenen anma törenlerine Hollanda'dan bir bakanın katılması karara bağlanıyor.



Hollanda resmi ajansı ANP gelişmeyi "Türkiye ile ilişkilerin daha da bozulmasına yol açacak" başlığı ile duyurdu.





ulusal.com.tr