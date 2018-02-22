Hollanda parlemanetosu, 1915 tehcirini sözde soykırım olarak tanıyan tasarıyı, Hollanda hükümetinin olumsuz görüş bildirmesine rağmen kabul etti.

Hollanda'da, iktidar ortağı Hıristiyan Birliği partisi tarafından hazırlanan, geçen cuma günü alt komisyonda kabul edilen sözde soykırım tasarısını görüştü.



Parlamento'da çoğunluk tarafından desteklenen 1915 tehcirinin soykırım olarak tanınması tasarısı, yapılan oylamada kabul edildi. Türk kökenli milletvekilleri tarafından kurulan DENK partisi dışındaki tüm partilerin destek verdiği öneri, 3'e karşı 142 oyla kabul edildi.



Türkiye'de tepki ile karşılanan kararla ilgili Hollanda hükümeti'nden yapılan açıklamada "Parlamento tarafından kabul edilse bile "Sözde Soykırım" tasarısının tanınmayacağı belirtilmişti.



Hollanda Dışişleri Bakanı Vekili Sigrid Kaag, parlamentoda 1915 olaylarıyla ilgili oturumda "Hükümetin, itidalli davranılması gerektiği düşüncesinde olduğunu" belirtti. Kaag "Hollanda hükümeti, BM tarafından bağlayıcı bir karar ya da Srebrenitsa olayında olduğu gibi uluslararası mahkeme tarafından verilen bir hüküm olduğu zaman soykırımdan bahsedebilir" ifadelerini kullandı.



Konunun Türkiye ile Ermenistan arasında bir sorun olduğunu dile getiren Kaag "İki ülke birlikte çalışarak uzlaşmak için beraber adım atmalı ve yaşananları ortaya koymalı" ifadesini kullandı.



Kaag, 24 Nisan'da Erivan'da düzenlenecek törene hükümeti temsilen bir heyet gönderileceğini Ancak buNUN hükümetin "soykırımı" tanıdığı anlamına gelmediğine işaret etti.



Parlamentonun alt kanadında cuma günü yapılan görüşmelerde konuyla ilgili iki karar tasarısı kabul edilmişti. Kararlardan birinde sözde soykırımın tanındığı, diğerinde ise Ermenistan'da 24 Nisan'da düzenlenen anma törenlerine Hollanda'dan bir bakanın katılması karara bağlanıyordu.





Türkiye'den tepki

Türkiye, Hollanda Temsilciler Meclisinin 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar almasını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hollanda Temsilciler Meclisinin bugün 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan kararlar almasını şiddetle kınıyoruz. Avrupa’nın ortasında Srebrenitsa’da acısı hala dinmemiş soykırıma göz yuman bir ülkenin meclisinin aldığı söz konusu mesnetsiz kararların ne tarihte ne adalette yeri vardır. Dolayısıyla hiçbir hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur." ifadelerine yer verildi.



Türkiye’nin 1915 olaylarına ilişkin tutumunun tarihi olgulara ve hukuki normlara dayalı olduğu vurgulanan açıklamada, "Avrupa hukukuna yerleşmiş içtihatlar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararları, bu hususta haklılığımızı ortaya koymaktadır. Diğer yandan, Hollanda hükümetinin, Temsilciler Meclisinin soykırıma ilişkin değerlendirmesini uygulamayacağı ve Erivan’da düzenlenen anma törenlerinde temsil edilmenin olayların soykırım olarak kabul edildiği anlamına gelmeyeceği yönündeki açıklamasını not ediyoruz." ifadesi kullanıldı.



Hollanda parlamentosu, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını "soykırım" olarak tanımıştı. Parlamentoda 3'e karşı 142 oyla kabul edilen önergeye sadece Türklerin kurduğu Denk Partisi karşı oy kullanmıştı. Parlamentoda alınan karar, hükümet protokolüne uymuyor. Hükümet protokolüne göre, soykırımların tanınmasında, uluslararası mahkemelerin hükümleri, Birleşmiş Milletlerin (BM) bilimsel araştırma ve bulgularındaki açık ve net olan sonuçların yönlendirici olması gerekiyor. Hollanda'da hükümet, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne göre hareket ediyor. Bu nedenle kararın hükümet açısından bağlayıcılığı bulunmuyor.





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