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Hollanda Filistine 13 milyon avro yardım yapacak

Hollanda, ABD'nin Filistin'e yapacağı yardımda kısıtlamaya gitmesi kararının ardından, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) 13 milyon avro yardımda bulunacağını açıkladı.

Hollanda Filistine 13 milyon avro yardım yapacak

 Hollanda, ABD'nin Filistin'e yapacağı yardımda kısıtlamaya gitmesi kararının ardından, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) 13 milyon avro yardımda bulunacağını açıkladı.

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag, yaptığı yazılı açıklamada, UNRWA'nın şu anda karşı karşıya bulunduğu mali zorlukları göz önünde bulundurdukları için acil olarak 13 milyon avro yardım yapacaklarını belirtti.

Kaag, "Birleşmiş Milletler (BM), UNRWA'nın tarihin en büyük mali krizi içerisinde olduğunu söylüyor. İnsanlar, özellikle çocuklar bu durumdan zarar görebilme tehlikesi altında. Ayrıca bölgedeki istikrar daha da baskı altına girme riski taşıyor. UNRWA'nın rolü göz ardı edilemez." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, önceki gün UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün "tekrar gözden geçirmek üzere" askıya alındığını açıklamıştı.

Filistin İstatistik Merkezinin verilerine göre, UNRWA'da kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor, bunu sırasıyla Batı Şeria, Suriye ve Lübnan takip ediyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #yardım #Hollanda #filistin #Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) #abd
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