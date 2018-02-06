"Hollanda'nın Türkiye'ye ihtiyacı var"
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"Hollanda'nın Türkiye'ye ihtiyacı var"

Eski Hollanda Dışişleri Bakanı Bernard Bot, Ankara ile Lahey arasındaki diplomatik gerilimin yumuşatılması için tarafsız bir uluslararası arabulucu önerdi. Bernard Bot, Hollanda'nın Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu söyledi

"Hollanda'nın Türkiye'ye ihtiyacı var"

Eski Hollanda Dışişleri Bakanı Bernard Bot , Lahey hükümetinin Ankara Büyükelçisi Cornelis van Rij'ın resmen geri çekilmesini Telegraf gazetesine değerlendirdi.

Eski Dışişleri Bakanı, tarafsız bir uluslararası arabulucunun kavgayı yatıştırabilmek için Türkiye ve Hollanda'yı yeniden masaya getirmesi gerektiğini söyledi. Bot, Birleşmiş Milletler  ya da NATO'nun bu görevi üstlenebileceğini vurguladı.

Eski Ankara Büyükelçiliği görevinde de bulunan Bernard Bot'a göre, Hollanda'nın Ankara büyükelçisini geri çekmesi anlaşılabilir bir durum. Lahey yönetiminin "dikenli süreci" aşmak için attığı temkinli adımlara, Türkiye'nin "özür dile" baskısıyla karşılık vermesi kabul edilemez.

Hollandalı eski bakan, "Suçlu olmadığınız bir konuda özür dileyemezsiniz" dedi. Ancak buna rağmen Hollanda'nın Türkiye'ye ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Hollanda #türkiye #bernard bot
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