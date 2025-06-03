Hollanda'da hükümet düştü!

Hollanda’da siyasi gündemi sarsan gelişme, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders’ten geldi. Wilders, göç politikaları konusundaki taleplerinin yeni koalisyon anlaşmasına yansıtılmaması nedeniyle hükümetten çekildiklerini duyurdu.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Wilders, “Göç politikalarımıza imza atılmadı. Anayasa’da herhangi bir değişiklik yok. PVV koalisyondan ayrılıyor” ifadelerini kullandı.

Fransız haber ajansı AFP'nin geçtiği bilgilere göre, Wilders’in bu hamlesiyle birlikte zaten kırılgan olan koalisyon tamamen çöktü. Siyasi gözlemciler, bu gelişmenin erken seçim sürecini tetikleyebileceğini ifade ediyor.

Geert Wilders, Kasım 2023’te gerçekleştirilen genel seçimlerde beklenmedik bir zafer kazanarak Hollanda siyasetine yön veren aktörlerden biri haline gelmişti.