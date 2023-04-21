Tom Hardy'den DiCaprio'ya: En iyi Hollywood yıldızlarının en kötü performansları
Herkes birçok kez hata yapar sadece bu yanlışları yaparken dünya çapında milyonlarca insan tarafından izlenmezler. Ancak aktörler için hayat hiç bitmeyen bir eleştir silsilesidir ve milyonlarca izlenmekten kaçamazlar. en iyi oyunculardan bazılarının en kötü performansını içeren listesi:
TOM HANKS-CLOUD ATLAS(2012)
Tom Hanks, Wachowski kardeşlerin iddialı destanında aslında altı farklı rolde oynuyor ve hiçbirinde kötü değil. Ancak gangsterden romancıya dönüşen Duster rolündeki performansı, Hanks'in tüm kariyerinin en kötü oyunculuğu olabilir. Gülünç derecede geniş ve görünüşte İrlandalı olan ama kötü bir aksanla izleyici karşısına çıkan Duster, çöp kutusunda kalması gereken bir eser.
NİCOLAS CAGE- THE WİCKER MAN(2006)
Nicolas Cage'in kalibresinde olup da bu kadar çok kötü performans sunan çok az oyuncu var. Onun kariyeri kutuplaştırıcı aşırılıklardan oluşuyor. Cage'in 2006 yapımı Wicker Man gülünç bir aşırılık olarak karşımıza çıkan kırsal korku korku filmi. Bunu izledikten sonra bir daha asla aynı şekilde arı diyemeyeceksiniz.
GEORGE CLOONEY- BATMAN&ROBİN(1997)
Bu kötü şöhretli süper kahraman fiyaskosunun suçu sadece Clooney'nin üzerine yıkılamaz. Bu film baştan aşağı saçma, hoşgörüsüz ve yanlış tasarlanmış. Ancak Ocean's Eleven'ın yıldızı, pelerinli savaşçıya bürünerek kesinlikle zafer kazanmıyor ve ortaya hafızalardaki en kötü Batman çıkıyor.
ROBERT DE NİRO- DİRTY GRANDPA(2016)
Bir zamanlar pek çok kişi tarafından gezegendeki en iyi aktör olarak kabul edilen De Niro'nun yıldızı son yıllarda biraz azaldı. Hala harikalar yaratabiliyor olsa da son dönemdeki performansları yapmacık performans sunuyor. De Niro'nun, torununa (Zac Efron) Bahar Tatili için Florida'ya giden azgın bir yaşlıyı canlandırdığı Dirty Grandpa'nın, katıksız, aşağılayıcı bu noktaya nasıl gelindi anları açısından bir benzeri yok.