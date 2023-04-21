Tom Hardy'den DiCaprio'ya: En iyi Hollywood yıldızlarının en kötü performansları

ROBERT DE NİRO- DİRTY GRANDPA(2016)

Bir zamanlar pek çok kişi tarafından gezegendeki en iyi aktör olarak kabul edilen De Niro'nun yıldızı son yıllarda biraz azaldı. Hala harikalar yaratabiliyor olsa da son dönemdeki performansları yapmacık performans sunuyor. De Niro'nun, torununa (Zac Efron) Bahar Tatili için Florida'ya giden azgın bir yaşlıyı canlandırdığı Dirty Grandpa'nın, katıksız, aşağılayıcı bu noktaya nasıl gelindi anları açısından bir benzeri yok.