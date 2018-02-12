Japon otomobil devi Honda, klima motorundaki arızası nedeniyle tam 350 bin aracını geri çağırma kararı aldı. Çin'de yaşanan olayda Honda sahipleri Ocak ayının ortasından bu yana Weibo ve Twitter hesaplarından şikayetlerde bulunuyordu.

Japon otomobil devi Çin'deki 350 bin aracını geri çağırdı. Honda ile Dongfeng Motor Group'un ortak girişimi tarafından yapılan açıklamada araçların, klima motorlarında yaşanan bir arıza nedeniyle geri çağrıldığı belirtildi.



CR-V spor modelini ve 1,5 litre turbo motorlu Civic araçları kapsayan arıza nedeniyle araçların içinde güçlü benzin kokusu ortaya çıkarken bu sorun kimi zaman motor uyarı ikazlarının yanmasına dahi neden oluyor.



Şu ana kadar arıza nedeniyle herhangi bir kaza yaşanmadığını belirten Honda yetkilileri, arızanın otomobillerin performansında bir soruna neden olmadığını da kaydetti.



Yaşanan bu sorun nedeniyle Çin'de Honda sahipleri Ocak ayının ortasından bu yana Weibo ve Twitter hesaplarından şikayetlerde bulunuyordu.