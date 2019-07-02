Hong Kong'da neler oluyor?

Hong Kong'ta üç haftadır devam eden protestolar şehrin Çin'e katılmasının yıldönümünde şiddetlendi. Protestocular Yasama Meclisi'ni bastı. Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, "Hong Kong'da hiçbir şey hukukun egemenliğinden üstün değildir" dedi.

Hong Kong'da yönetim karşıtı protestolar Çin'e katılımın yıl dönümünde de sürdü. Eylemler Yasama Meclisi'ne sıçradı.



Yaklaşık üç haftadır Hong Kong'ta zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeler protesto ediliyor.



Yönetim yasal düzenlemeyi geri çektiğini açıklamış, Çin Devleti de durumu yapıcı bir şekilde kabul etmişti. Ancak Hong Kong'taki protestocular buna rağmen sokak eylemlerinden vazgeçmedi.



Protestocular, Hong Kong'un Çin'e katılışının 22. yıl dönümü törenlerinin yapılacağı alana doğru yürüyüşe geçti. Kutlamaları engellemeye çalıştılar. Daha sonra bir grup gösterici Yasama Meclisi binasını bastı.



Protestocuların, binanın cam kapılarını ve metal bariyerlerini kırarak içeri girmesi ve içeride de taşkınlık yapması maddi zarara yol açtı. Yasama Meclisi'nin basılmasının ardından Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, basın toplantısı düzenledi.



Lam, Yasama Meclisini basan ve binada maddi hasara yol açan protestoculara tepki gösterdi. Yasama Meclisinin basılması ve zarar verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Lam, protestocuların aşırı güç kullanımını ve oluşturduğu tahribatı kınadı. Baş Yönetici, "Hong Kong'da hiçbir şey hukukun egemenliğinden üstün değildir" dedi.



Göstericiler yasa tasarısını kalıcı olarak askıya alsa da Baş yönetici Carrie Lam'ın istifasını istiyor.



ulusal.com.tr