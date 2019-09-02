Çin'in Hong Kong Özerk Yönetimi'nde aylardır devam eden yönetim ve Çin karşıtı gösteriler şiddet eylemlerine sahne oldu. Protestocular yolları ve demiryollarını sabote etti, kamu mallarına zarar verdi. Öte yandan üniversite öğrencileri iki hafta sürecek boykota başladı. Çin medyası gösterilerin arkasındaki batılı güçlere dikkat çekiyor.

Hong Kong'da haftasonu düzenlenen yönetim ve Çin karşıtı protestolarda göstericiler Hong Kong Uluslararası Havalimanı'na giden demir ve kara yolu ulaşımını engelledi.



Göstericiler, havalimanı yakınındaki yolları, ateşe verdikleri barikatlarla kapattı.



Göstericilerin yıkıcı eylemlerde bulunması üzerine Hong Kong polisi göstericilere müdahale etti.



Havalimanına giden otobüsleri de engellemeye çalışan göstericiler, polislerin müdahalesiyle terminal binasından uzaklaştırıldı.



Protestolar nedeniyle Hong Kong'dan kalkan 26 ve bölgeye gelen 17 uçuş iptal edildi.



Haftasonunun ardından pazartesi günü de öğrenci dernekleri ve işçi sendikaları grev yaptı. Onbinlerce protestocu Tamar Park'ta toplandı.



Protestocu grubunun barikatların arkasında konuşlanan polise lazer ışığı tutması ve hükümet merkezinin yakınlarındaki bir yolu kapatmasıyla bölgede gerginlik arttı.



Hong Kong'da üniversite öğrencileri iki hafta boyunca dersleri boykot etmeyi planlıyor.





ulusal.com.tr