Hong Kong'da, suçluların Çin'e iade edilmesinin önünü açan yasa tasarısı askıya alındı. Çin hükümeti, yasa tasarısına karşı süren protestolarda ortaya çıkan şiddet olaylarını kınadı. Hong Kong lideri Carrie Lam da yasanın tartışma yarattığını söyleyerek halktan özür diledi.

Hong Kong'da suçluların dış ülkelere daha kolay teslim edilmesini öngören yasa tasarısı askıya alındı.



Hong Kong Özerk Yönetimi Başkanı Carrie Lam, söz konusu yasanın tartışma yarattığını söyleyerek halktan özür diledi.



Hong Kong yönetimi, yasa tasarısındaki bazı eksikliklerin halkı hayal kırıldığına uğrattığını ve bundan sonra yapılacak çalışmalarda yapıcı eleştirilere açık olduklarını belirtti.



Yasanın askıya alınmasının ardından Pekin kanadından da açıklama geldi.



Çin hükümeti, yasa tasarısının iptal edilmesine destek verdiklerini ve bu kararı anlayışla karşılayarak saygı duyduklarını belirtti.



Aynı zamanda açıklamada, protestolarda ortaya çıkan şiddet olaylarının da kınandığı kaydedildi.



Yaklaşık bir haftadır devam eden gösteriler, yasa tasarısının tamamen iptal edilmesini talebiyle devam ediyor.



Hong Kong yönetimi tasarının sadece uzun süreli tutukluluk gerektiren ağır suçlarda uygulanacağını söylemişti.



Ancak protestocular söz konusu tasarının, özellikle Çin'e teslim edilecek zanlılara adil davranılmamasının önünü açacağını kaydetmişti.





ulusal.com.tr



Hong Kong'da yasa tasarısı askıya alındı