Hong Kong'ta suçluların iadesi hakkında çıkartılan yasayı protesto etmek amacıyla haziran ayında başlayan gösteriler sürüyor. Göstericiler son olarak Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda oturma eylemi düzenledi. Gösteriler nedeniyle 200'den fazla uçuş iptal edildi.

Hong Kong'ta yönetim ve Çin karşıtı gösteriler devam ediyor.



Haftalardır süren protestolar Hong Kong Uluslararası Havalimanı'na sıçradı.



Göstericilerin havalimanına gitmesi işleyişini aksattı. Tüm uçuşlar iptal edildi. İptal edilen uçuşların sayısı 200'ü geçti.



Havalimanındaki eylem cuma günü başladı. Göstericilerin sayısının giderek artması, yolcuların check-in ve varış işlemlerini tamamlamasını yavaşlatmış ve daha sonra tüm uçuşlar iptal edilmişti.



Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua ŞUnying, ABD'nin, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne yönelik müdahalesini derhal durdurmasını talep ettiklerini açıkladı. Hua, ABD'nin özellikle Hong Kong'da meydana gelen yasadışı şiddet eylemlerine destek vererek Hong Kong'un istikrarını ve refahını bozmaya çalıştıklarını dile getirdi.



Çinli sözcü ABD hükümetinin üst düzey yetkilileri ve diplomatlarının Çin karşıtı ve kaos yanlısı şahsiyetlerle temas kurduklarını belirtti.



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'ye uluslararası hukuka ve uluslararası ilişkilerin temel ilkelerine sadık kalarak, Hong Kong'a yönelik müdahalesini derhal durdurması çağrısında bulunduklarını söyledi.







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