Hong Kong’da korkunç kaza! Türk uçağı pistten çıktı, denize uçtu

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, sabahın erken saatlerinde korkunç bir havacılık kazasına sahne oldu. Türk şirketi ACT Havayolları’na ait Boeing 747 tipi kargo uçağı, Hong Kong Uluslararası Havalimanı’na inişi sırasında pistten çıkarak bir yer hizmetleri aracına çarptı.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, kaza 03.53 sıralarında meydana geldi. Dubai El Maktum Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan EK9788 sefer sayılı uçak, Emirates Havayolları adına gerçekleştirdiği uçuşun son yaklaşmasında kontrolden çıktı. Pistten çıkan dev kargo jeti, apron yakınlarında bulunan bir yer hizmetleri aracına çarptıktan sonra denize sürüklendi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, MÜRETTEBAT KURTARILDI

Kazanın ardından havalimanı acil durum ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Yetkililer, yer hizmetleri aracında bulunan 2 personelin hayatını kaybettiğini, uçakta görevli 4 kişilik mürettebatın ise yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.

Kurtarılan mürettebatın tedavisi hastanede sürerken, Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nın kuzey pisti geçici olarak hava trafiğine kapatıldı. Uçağın denize sürüklendiği bölgeye güvenlik kordonu oluşturularak, enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

Kaza sonrası Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Havayolları bir açıklama yayımlayarak, kazanın yaşandığını ve uçağın ACT Havayolları’ndan kiralandığını doğruladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Mürettebatın tamamının güvende olduğu ve uçakta kargo bulunmadığı teyit edilmiştir.”

Emirates, olayın ardından uçuşun tüm ayrıntılarının Hong Kong Sivil Havacılık Dairesi ile paylaşıldığını, kazanın nedenine ilişkin detaylı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.