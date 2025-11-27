Hong Kong’daki gökdelende çıkan yangında son durum: Can kaybı 83’e çıktı

Hong Kong’un kuzeyindeki Tai Po bölgesinde bulunan 31 katlı “Wang Fuk Court” adlı konutta tadilat esnasında çıkan yangında bilanço ağırlaştı. Hong Kong İtfaiye Teşkilatı, 79 kişinin olay yerinde, 4 kişinin ise hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Yangın, şehirde son yıllarda kaydedilen en ölümcül olaylardan biri olarak değerlendiriliyor.

İtfaiye ekipleri, çok katlı binanın kısa sürede alevlere teslim olduğunu, çökme riski nedeniyle müdahalenin son derece güç koşullarda yürütüldüğünü belirtti. İlk belirlemelere göre 76 kişi yaralandı, yaklaşık 300 sakinle iletişim kurulamaması nedeniyle arama-kurtarma çalışmaları genişletildi.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada, binanın bakım sözleşmesini üstlenen Prestige Construction adlı şirketten üç kişi gözaltına alındı. Polis, uygun olmayan yapı ve güvenlik malzemelerinin kullanıldığına dair bulgular elde edildiğini, bu nedenle şüphelilerin “cinayet” suçlamasıyla soruşturulduğunu bildirdi.

BAMBU İSKELE YANGINI BÜYÜTTÜ

Binanın dış cephesine kurulan geleneksel bambu iskelelerin, alevlerin katlar arasında hızla yayılmasına neden olduğu değerlendiriliyor. Bölgedeki 8 bloktan oluşan sitede toplam 1.984 dairede yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı belirtiliyor.

Yoğun duman, yüksek ısı ve yapısal risklere rağmen ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, yangının kesin çıkış nedeni teknik inceleme sonucunda netleşecek.