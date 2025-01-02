HTŞ'den PKK/YPG bölgesine ilaç ve aşı

Güneydeki Dürziler de HTŞ’nin atayacağı valiyi dahi kabul etmeyeceklerini bildirerek “federal sistem talep edebiliriz” dedi.



Suriye’de HTŞ liderliğindeki geçiş hükümeti ülkede otorite kuramıyor. PKK/YPG’yle pazarlık masasına oturan hükümet, Haseke ve Rakka’ya üç araç dolusu aşı ve temel sağlık malzemesi gönderdiğini açıkladı.

Açıklmayı geçiş hükümetinin Sağlık Bakanı aynı zamanda da HTŞ lideri Ahmet Şara’nın kardeşi olan Mahir Şara yaptı. Şara, “SDG’nin kontrolündeki bölgeler ya da diğer bölgeler fark etmeksizin, ne gerekiyorsa sağlıyoruz” ifadelerini kullandı. Şara’nın bu ifadeleri Şam yönetiminin, PKK/YPG’nin kuzeydeki bölgeleri kontrol etmesine ses çıkarmadığına yorumlandı.

Kuzeyde mevcut durumu kabullenen yeni Şam yönetimine, bu sefer de Güneydeki Dürziler kafa tuttu. Rudaw’a konuşan Dürzi hareketi komutanı Baha Cemal, HTŞ kuvvetlerinin Süveyda kentine girmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Şam’ın Süveyda’ya atayacağı valiyi dahi kabul etmeyeceklerini söyleyen Cemal, 50 araçlık konvoyla Süveyda girişine gelen HTŞ güçlerini de uyardı.

Kendi güvenliklerini sağlayabilecek askeri güce sahip olduklarını öne süren Dürzi komutan “Eğer bir saldırı veya dayatma söz konusu olursa, federal bir sistem talebinde bulunabiliriz” şeklinde konuştu.

Dürzi şeylerinden ve kurucu liderlerinden oluşan bir komite daha önce İsrail tarafından ilhak edilmek istendiklerini açıklamıştı.