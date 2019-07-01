"Huawei, ABD'den ürün alabilir"

Amerika'dan Çin ile arasındaki ticaret savaşında gerilimi azaltacak bir adım geldi. ABD Başkanı Donald Trump, G20 Zirvesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmenin ardından Huawei ve Çin'e karşı uygulanan ekonomik yaptırımların artmayacağı mesajları verdi

G20 Liderler Zirvesi sonrası Çin ve Amerika arasındaki tansiyon düşüyor. Zirvede bir araya gelen Çinli lider Şi Cingping ve Amerikan Başkanı Trump, iki ülke arasındaki ticaret görüşmelerini yeniden başlatma kararı aldı.



Trump, Huawei ve ek vergi konularında ise geri adım attı. Çinli teknoloji devi Huawei'nin "ABD'nin ulusal güvenliğini etkilemeyecek" ürünleri satın alabileceğini kaydetti.



Amerikan Başkanı, Çinli mevkidaşı Şi Cingping ve Amerikalı teknoloji şirketlerinin Huawei'ye daha önce satılan ürünler satmaya devam edilmesine ikna ettiğini söyledi.



Çin Devlet Başkanı ile beklediğinden daha iyi bir görüşme yaptığını belirten Trump, "Çin'e karşı mevcut vergileri artırmamayı kabul ettim" dedi. Ancak Çin'e uygulanmakta olan vergilerde herhangi bir indirim yapılmayacağını bildirdi.



Amerika Başkanı, Şi Cingping ile yaptığı görüşmede Çin'in Amerikalı çiftçilerden büyük miktarda tarımsal ürün almaya başlayacağını da açıkladı. Trump'ın son konuşmasına ilişkin Amerika'dan henüz resmi bir karar gelmedi.



ulusal.com.tr

