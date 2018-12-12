Amerika'nın İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada’da tutuklanan Çinli teknoloji şirketi Huawei'in Mali İşler Direktörü Mıng Vancou serbest bırakıldı. Vancou'un serbest bırakılmasına karşılık mahkemeye 10 milyon Kanada doları kefalet ödenecek.

Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşı Çinli teknoloji şirketi Huawei'in yöneticisi Mıng Vancou'nun tutuklanmasıyla yeni bir boyut kazanmıştı. 6 gün önce tutuklanan Vancou kefaletle serbest bırakıldı.



Huawei şirketi, Vancou'nun serbest bırakılması için mahkemeye kefalet başvurusu yapmıştı. Mahkeme başvuruyu değerlendirdi.



Uluslararası kamuoyunun ve piyasaların yakından izlediği kefalet duruşmasında, Kanadalı Hakim William Ehrcke'nin Mıng'ın ABD'nin resmi iade talebini beklerken şartlı olarak salıverilmesine hükmetti.



Kefalet şartlarına göre, Vancouver kentindeki evinde ikamet edecek Mıng mahkemeye 7 milyonu nakit ve 3 milyonu gayrimenkul olmak üzere 10 milyon Kanada dolarını teminat olarak sunacak.



Vancou, ABD’nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yapmakla suçlanıyor.



ulusal.com.tr

