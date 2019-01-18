ABD'de Federal bütçe onaylanmadığından 28 gündür hükümet kapalı durumda. Bu durum yurtdışı seyahatleri de etkilemeye başladı. Trump ABD heyetinin ve Temsilciler Meclis Başkanı'nın seyahatlerini bütçe nedeniyle iptal etti. Aynı sırada Melania Trump ise devlet uçağıyla tatile gitti. Bu durum ABD'de eleştirilere neden oldu.

ABD Başkanı Trump, İsviçre'nin Davos kentinde yapılacak Dünya Ekonomik Forumu'na katılacak Amerikan heyetinin seyahatini "hükümetin kapalı olması" gerekçesiyle iptal etti.



ABD Başkanı Trump, geçen hafta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Davos'taki foruma katılmayacağını belirtmişti.



Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi (Nensi Pelosi)'nin Belçika, Mısır ve Afganistan'ı kapsayan seyahatini ertelediğini duyurdu. Pelosi, daha önce hükümetin kapalı olması dolayısıyla Trump'tan "Birliğin Durumu" konuşmasını ertelemesini istemişti.



Pelosi'ye kararını mektupla duyuran Trump, "800 bin federal çalışanın ücret alamadığı bir durumda eminim siz de bu halkla ilişkiler organizasyonunuzun ertelenmesi konusunda mutabık kalırsınız." ifadesini kullandı.



Mektubunda Trump, Pelosi'ye Washington'da kalıp kendisiyle ABD-Meksika sınırına örülmesi öngörülen duvarla ilgili müzakere etmesi tavsiyesinde bulundu.



Trump ayrıca, Pelosi'nin söz konusu seyahati her halükarda gerçekleştirmek istemesi durumunda ticari uçaklarla bu ülkelere gidebileceğini kaydetti.



ABD hükümeti, bütçe görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlıklar sebebiyle 22 Aralık'ta kısmen kapandı. 28 gün geçmesine rağmen hala açılmadı. ABD tarihinde ilk kez hükümet bu kadar uzun süre kapalı kaldı.



Öte yandan Melania Trump'ın, Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla tatile gittiği öğrenildi. Bu tatil uçuşunun, Trump'ın Pelosi'nin Afganistan uçuşunu 'hükümetin kapalı olması' gerekçesiyle ertelemesinden sonra gerçekleştirilmesi tepkiyle karşılandı.



ABD basınında yer alan haberlere göre Melania Trump'ın oğlu Barron ile birlikte Batı Palm Beach (Palm Biçç)'e ulaştığı ve hafta sonunu buradaki konutunda geçireceği öğrenildi.



ulusal.com.tr