Hürmüz Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Hatam'ül-Enbiya Karargâhı, ABD'nin mutabakat zaptına uymaması ve Siyonist rejimin Lübnan'daki eylemleri gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatıldığını bildirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hürmüz Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
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Hatam'ül-Enbiya Karargâhı tarafından yapılan resmi açıklamayla, Hürmüz Boğazı gemi geçişlerine tamamen kapatıldı. 

Siyonist işgal güçlerinin güney Lübnan topraklarından çekilmediğine dikkat çekilen açıklamada, yaşanan sürece dair şu ifadeler kullanıldı: "ABD'nin, savaşı sona erdiren mutabakat zaptının birinci maddesini uygulamama konusundaki açık sözünden dönmesi ve kötü niyeti ile Siyonist rejimin güney Lübnan'da ateşkesi aralıksız ve sürekli ihlal etmesi, bu toprakların mazlum halkına yönelik acımasız katliam ve yüz binlerce kişinin yerinden edilmesi ve ayrıca Siyonist işgal güçlerinin güney Lübnan topraklarından çekilmemesi nedeniyle, Hürmüz Boğazı'nın gemi geçişlerine kapatılacağını duyurur."

"SONRAKİ ADIMLAR PLANLANACAK VE UYGULAMAYA KONULACAKTIR"

Karargâh, saldırgan tutumun sürmesi durumunda yeni yaptırım ve tedbirlerin alınacağını açıkça belirterek açıklamasını "Bu adımın, düşmanın sözünden dönmesine karşılık ilk adım olduğu hatırlatılır; saldırganlığın devam etmesi halinde, düşmanı taahhütlerini yerine getirmeye zorlamak için sonraki adımlar planlanacak ve uygulamaya konulacaktır." ifadesiyle tamamladı.

İRAN HEYETİ İSVİÇRE'YE GİDECEK

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, karşı tarafın yükümlülüklerinin uygulamasını takip etmek ve talep etmek amacıyla İran heyetinin İsviçre'ye gideceğini duyurdu.

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