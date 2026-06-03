Hürmüz Boğazı için şok karar! İran'dan ABD'ye tarihi rest

İran Parlamentosu Başkanlık Divanı Sözcüsü Abbas Goudarzi, küresel pazarlar için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın egemenlik haklarını tam anlamıyla korumak adına tarihi bir açıklama yaptı. Goudarzi, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı 'millileştirme' hedefinde olduğunu dünyaya ilan etti.

İran'ın bağımsızlık iradesini ortaya koyan Goudarzi, ülkenin haklarını şu kararlı sözlerle ifade etti:

"Petrolün millileştirilmesi o zaman tarihe yansımıştı. Bugün ise Hürmüz Boğazı'nı millileştirmek istiyoruz"

Bu hamle, İran'ın 1951 yılında Muhammed Musaddık öncülüğünde petrol endüstrisini millileştirerek emperyalist sömürüye karşı başlattığı şanlı direnişi akıllara getirdi.

ABD TEHDİTLERİNE KARŞI EGEMENLİK KARARLILIĞI

Bölgedeki meşru hak iddialarını hazmedemeyen ABD, İran'dan bu su yolunu serbest seyrüsefer için açmasını ve haklı gemi geçiş ücretlerini almayı bırakmasını talep ediyor. Ancak Tahran, haklarını savunmakta kararlı adımlar atmaya devam ediyor. İran, komşusu Umman ile boğazda seyrüsefer güvenliğini sağlamak için ortak bir mekanizma oluşturmayı ve gemi geçişlerini adil bir ücretlendirme sistemine bağlamayı hedefliyor.

BATI'NIN VE TRUMP'IN HUKUKSUZ TEHDİTLERİ

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 28 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Umman'ı tehdit ederek İran'ın meşru transit ücretlerinin toplanmasına aracılık eden herkesin ABD tarafından aktif olarak takip edileceğini ileri sürdü. ABD Başkanı Donald Trump ise uluslararası hukuku hiçe sayarak, Umman'ın boğazın kontrolünü ele geçirmeye kalkışması halinde ülkeyi 'havaya uçurmakla' açıkça tehdit etti.

Batı'nın bu saldırgan politikaları ve bölgeye yönelik abluka girişimleri yüzünden küresel pazarlarda yakıt ve sanayi ürünleri fiyatlarında artış yaşanıyor. Ancak İran, tüm bu baskılara rağmen kendi sularındaki egemenlik haklarından ve ekonomik bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini bir kez daha kanıtladı.