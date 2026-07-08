Hürmüz Boğazı krizinde yeni gelişme! İran ve Katar dışişleri bakanları görüştü

ABD ve İran arasındaki karşılıklı ağır saldırıların ardından bölgede tansiyon yüksek seyrederken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabı üzerinden duyurulan görüşmede iki mevkidaş, ülkeleri arasındaki ikili ilişkileri, bölgesel meseleleri ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son askeri hareketliliği masaya yatırdı. Bakanlar, masadaki sorunların çözümü için bölgedeki diplomatik kapasitenin kullanılması gerektiğine dikkat çekerek, yükselen tansiyonun düşürülmesi adına ortak koordinasyon içinde hareket edilmesinin önemini vurguladı.

ABD 80 HEDEFİ VURDU

İki ülke arasında gerçekleşen bu diplomatik temas, bölgede gece saatlerinde peş peşe yaşanan askeri operasyonların hemen ardından geldi. ABD güçleri, gece saatlerinde İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarında bulunan Sirik ve Bender Abbas kentleri ile Hürmüzgan eyaletine bağlı Mahşehr, Benderimam ve Hamidiye kentlerine yönelik hava saldırıları düzenledi. Operasyonların hemen sonrasında ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak 80'den fazla askeri hedefin vurulduğu duyuruldu.

Washington cephesinden gelen bu ağır bombardımana İran'ın askeri yanıtı aynı gece içinde verildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin güney kentlerine yönelik düzenlediği hava saldırılarına karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt topraklarında yer alan 85 askeri tesisi füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını açıkladı.

ERAKÇİ'DEN TRUMP'A X PLATFORMU ÜZERİNDEN CEVAP

Sahadaki bu şiddetli askeri tırmanış sürerken, diplomatik boyutta ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına İran cephesinden yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından Trump'ın İran'a yönelik ifadelerine cevap verdi. Erakçi, "İran gibi medeni ve cesur bir millete hakaret içeren sözlerle hitap etmek, onun büyüklüğünü azaltmaz." dedi.

Dışişleri Bakanı Erakçi, açıklamasının devamında askeri karşılıklarına atıfta bulunarak "kaba davranışlara kabaca değil korkusuz ve cesaretli bir şekilde eylemlerle cevap verdiklerini" söyledi.