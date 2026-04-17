Hürmüz Boğazı tamamen açıldı

İsrail-Lübnan ateşkesi sonrası İran Hürmüz Boğazı'nı açtı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Arakçi, "Lübnan'daki ateşkese paralel olarak, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı tarafından halihazırda duyurulan koordineli rota üzerinden, tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi, ateşkesin kalan süresi boyunca tamamen açık ilan edilmiştir." dedi.