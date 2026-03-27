Hürmüz Boğazı'nda 350 tanker geçiş izni bekliyor

Hürmüz Boğazı'ndaki stratejik geçiş güzergahı, İran'ın aldığı kararla ABD ve İsrail eksenli gemilere kapatıldı. Fars haber ajansının saha verilerine dayandırdığı bilgilere göre, Umman Denizi ve Basra Körfezi bölgesinde 350'den fazla tanker ve gemi tam bir belirsizlik içinde bekleyişini sürdürüyor

Fars muhabirinin son saha gelişmelerine dayandırdığı habere göre, Hürmüz Boğazı hâlâ ABD, Siyonist rejim ve müttefiklerine kapalı ve İran'ın izni olmadan hiçbir gemi bu stratejik su yolundan geçiş yapamıyor.

Tespit edilen gemiler arasında şu kategoriler öne çıkıyor:

  • 25 adet süper tanker
  • 200 adet normal tanker
  • 70 adet LNG ve CNG taşıyıcısı
  • İran Silahlı Kuvvetleri Tam Kontrol Sağladı

Raporlar, bölgedeki deniz yollarının ve stratejik noktaların tamamen İran silahlı kuvvetlerinin denetimi altında olduğunu gösteriyor. İran’dan resmi izin almayan hiçbir geminin rotasına devam etmesine veya bölge limanlarına yanaşmasına müsaade edilmiyor. Tahran yönetimi, bu kısıtlamanın ABD, İsrail ve müttefiklerini kapsadığını belirterek, geçişlerin ancak kendi onayları dahilinde mümkün olacağını vurguluyor.

ROKETSAN'dan TSK'ya balistik füze teslimatıROKETSAN'dan TSK'ya balistik füze teslimatıSavunma Teknolojileri
Kilo Kontrolünde Yeni Nesil Yaklaşım, Safran Ekstresi ile İştah YönetimiKilo Kontrolünde Yeni Nesil Yaklaşım, Safran Ekstresi ile İştah YönetimiSağlık
İsrail, personel krizini çözemezse ordusu çökecekİsrail, personel krizini çözemezse ordusu çökecekDünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
İsrail, personel krizini çözemezse ordusu çökecek
"Türkiye, Körfez'in İsrail'le saf tutmaması için baskı yapıyor"
Dışişleri’nden açıklama geldi
MÜSİAD'ın eski başkanı Bayramoğlu tutuklandı
6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı
Suç örgütü propagandası yapanlara operasyon
9,5 milyon liralık malzeme ele geçirildi
Irak'taki Türk askeri birlikleri tahliye edildi
Çok Okunanlar
ROKETSAN'dan TSK'ya balistik füze teslimatı ROKETSAN'dan TSK'ya balistik füze teslimatı
A Milli Takımın Dünya Kupası yolundaki son rakibi belli oldu A Milli Takımın Dünya Kupası yolundaki son rakibi belli oldu
Kilo Kontrolünde Yeni Nesil Yaklaşım Kilo Kontrolünde Yeni Nesil Yaklaşım
Hürmüz Boğazı'nda 350 tanker geçiş izni bekliyor Hürmüz Boğazı'nda 350 tanker geçiş izni bekliyor
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?