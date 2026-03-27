Hürmüz Boğazı'nda 350 tanker geçiş izni bekliyor

Fars muhabirinin son saha gelişmelerine dayandırdığı habere göre, Hürmüz Boğazı hâlâ ABD, Siyonist rejim ve müttefiklerine kapalı ve İran'ın izni olmadan hiçbir gemi bu stratejik su yolundan geçiş yapamıyor.

Tespit edilen gemiler arasında şu kategoriler öne çıkıyor:

25 adet süper tanker

200 adet normal tanker

70 adet LNG ve CNG taşıyıcısı

İran Silahlı Kuvvetleri Tam Kontrol Sağladı

Raporlar, bölgedeki deniz yollarının ve stratejik noktaların tamamen İran silahlı kuvvetlerinin denetimi altında olduğunu gösteriyor. İran’dan resmi izin almayan hiçbir geminin rotasına devam etmesine veya bölge limanlarına yanaşmasına müsaade edilmiyor. Tahran yönetimi, bu kısıtlamanın ABD, İsrail ve müttefiklerini kapsadığını belirterek, geçişlerin ancak kendi onayları dahilinde mümkün olacağını vurguluyor.